Ани Лорак поделилась в Instagram свежим фото - певицу заподозрили в беременности

На свежем снимке певица позирует в просторном платье, скрывающим ее стройную фигуру, что и натолкнуло поклонников на мысли о беременности артистки.

❤️ Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 3 Июн 2018 в 7:06 PDT

Поклонники украинской певицы Ани Лорак заподозрили звезду в беременности.

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Под свежим фото с дочерью, которым Лорак поделилась в Instagram, подписчики оставили массу комментариев по поводу ее возможного "положения". На снимке певица позирует в просторном платье, скрывающим ее стройную фигуру, что и натолкнуло поклонников на мысли о беременности артистки.

"Да точно беременна! Думаю, карьера никуда не сбежит!», «Каролина, Вы решили последовать примеру Светочки Лободы и пойти в декрет? Платье на Вас подозрительно свободное», «Икона материнского счастья и дочерней любви!», «Каролина, вас можно поздравлять с пополнением?», «Пора вам с Муратом уже мальчика заводить», — стали гадать поклонники Ани Лорак в Instagram.

Как сообщал УНИАН, ранее поющую в РФ украинскую певицу Ани Лорак раскритиковали за неудачное фото.