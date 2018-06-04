Melovin: поехать выступать в РФ или оккупированный Донецк – это "как маму обидеть"

Певец считает, что самые высокооплачиваемые российские певцы любят и поддерживают Путина из-за давления и страха, а сам он относится к лидеру страны-агрессора негативно.

Украинский певец Константин Бочаров (Melovin), участвовавший в Евровидении-2018, заявил, что никогда не поедет выступать в Россию или оккупированный Донецк.

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Об этом он сказал в программе главреда интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112 Украина".

По его словам, его приглашали выступать в Россию, а также в Донецк в начале российской агрессии, однако он отказался, поскольку для него такой шаг – это «как маму обидеть».

«Когда все только началось, звали и предлагали сумасшедшие гонорары. Нет, конечно. Не могу. Для меня это как… да это как маму обидеть. Это то же самое для меня», – сказал музыкант.

При этом он считает, что самые высокооплачиваемые российские певцы любят и поддерживают Путина из-за давления и страха, а сам он относится к лидеру страны-агрессора негативно.