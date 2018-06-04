Президент и владелец группы DCH Александр Ярославский видит благоприятные перспективы развития потенциала АСК «ИНГО Украина» - отмечается в годовом отчете страховой компании. Господин Ярославский отметил, что после вхождения «ИНГО Украина» в состав Группы DCH генеральная стратегическая линия будет заключаться в обеспечении стабильности стратегических ориентиров и системной интеграции компании в структуру DCH.

«Уверенный и стабильный рост по большинству параметров (объемом страховых премий, размером собственного капитала и активов), выполнения и перевыполнения плановых показателей, репутация одного из наиболее надежных и профессиональных страховщиков страны, подтверждения высокого долгосрочного кредитного рейтинга, — весомые и серьезные достижения. Мы видим благоприятные перспективы развития потенциала АСК «ИНГО Украина», – приводятся слова Александра Ярославского в годовом отчете.

Менеджмент компании продолжает работать над своим основным заданием на ближайшие 3 года — разработкой и реализацией новой операционной стратегии, которая включает важную составляющую – внедрение новых технологий.

Председатель правления АСК «ИНГО Украина» Игорь Гордиенко отмечает, что компании удалось нарастить бизнес в условиях высокоуровневой ценовой конкуренции. «Мы сохранили прибыльность на намеченном уровне и усилили финансовую устойчивость компании. В рамках существующей стратегии продолжилась цифровая трансформация компании: мы развивали IT-инфраструктуру и создали новый ландшафт бизнес-процессов», - уточняет господин Гордиенко.

Компания сообщает, что по факту наступление страховых событий в 2017 году было выплачено 549,7 млн. грн. Больше всего выплат пришлось на автострахование – свыше 328 млн. грн. Почти 123 млн.грн было выплачено по убыткам в страховании имущества и ответственности, еще приблизительно 100 млн.грн по личным видам страхования. Наибольшей суммой по одному страховому событию стала выплата в размере свыше 93 млн. грн. Общая сумма ответственности «ИНГО Украина» перед застрахованными клиентами составляет 625 млрд.грн. Объем собранных страховых премий в 2017 году превысил 1,065 млрд.грн.

Благодаря оптимизации бизнес-процессов и внедрению электронного документооборота компания уменьшила средние сроки выплат возмещения, в том числе по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев авто. Заработали личный кабинет клиента и портал юридических лиц, которые обеспечивают страхование онлайн и контроль процесса урегулирования убытков. В 2018 году компания планирует настроить систему индивидуальных страховых предложений и увеличивать количество сервисов, доступных

Главной задачей в текущем году в компании называют достижение показателей операционной эффективности в продажах, андерайтинге и урегулировании убытков. Компания реализует ряд проектов из управления корпоративными данными, развития архитектуры программных приложений, а также модернизации технической инфраструктуры и информационной безопасности.