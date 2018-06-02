Одиозный Иван Дорн выступил полуголым в киевской церкви (фото, видео)

18:53, 02 июня 2018
Общество
962 0
Артист сперва исполнил несколько песен на украинском языке и поблагодарил поклонников за поддержк / "Таблоид"

Об этом сообщает "Таблоид-Правда".

Концерт прошел в здании протестантской церкви Hillsong Church, что на столичной Дарнице.

Артист сперва исполнил несколько песен на украинском языке и поблагодарил поклонников за поддержку.

Дорн со сцены пошутил, что раз концерт проходит в церкви, то он и сам проповедник, а точнее шаман в мире музыки.

Во время исполнения хита "Collaba" певец обнажил торс, чем порадовал женскую аудиторию.

На бис артист также исполнил свои известные хиты "Мышка виновен", "Ненавижу", "Стыцамен" и "Танец пингвина".

Как сообщал УНИАН, ранее Иван Дорн предстал в женском обличье и озадачил сеть.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#Иван Дорн