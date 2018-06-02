Одиозный Иван Дорн выступил полуголым в киевской церкви (фото, видео)
18:53, 02 июня 2018Общество
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Дорн со сцены пошутил, что раз концерт проходит в церкви, то он и сам проповедник, а точнее шаман в мире музыки.
Артист сперва исполнил несколько песен на украинском языке и поблагодарил поклонников за поддержк / "Таблоид"
В пятницу, 1 июня в Киеве состоялся тайный концерт Ивана Дорна, который презентовал свой англоязычный альбом "OTD".
Об этом сообщает "Таблоид-Правда".
Концерт прошел в здании протестантской церкви Hillsong Church, что на столичной Дарнице.
Артист сперва исполнил несколько песен на украинском языке и поблагодарил поклонников за поддержку.
Дорн со сцены пошутил, что раз концерт проходит в церкви, то он и сам проповедник, а точнее шаман в мире музыки.
Во время исполнения хита "Collaba" певец обнажил торс, чем порадовал женскую аудиторию.
На бис артист также исполнил свои известные хиты "Мышка виновен", "Ненавижу", "Стыцамен" и "Танец пингвина".
Как сообщал УНИАН, ранее Иван Дорн предстал в женском обличье и озадачил сеть.
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