Одиозный Иван Дорн выступил полуголым в киевской церкви (фото, видео)

Дорн со сцены пошутил, что раз концерт проходит в церкви, то он и сам проповедник, а точнее шаман в мире музыки.

В пятницу, 1 июня в Киеве состоялся тайный концерт Ивана Дорна, который презентовал свой англоязычный альбом "OTD".

Об этом сообщает "Таблоид-Правда".

Концерт прошел в здании протестантской церкви Hillsong Church, что на столичной Дарнице.

Артист сперва исполнил несколько песен на украинском языке и поблагодарил поклонников за поддержку.

Дорн со сцены пошутил, что раз концерт проходит в церкви, то он и сам проповедник, а точнее шаман в мире музыки.

Во время исполнения хита "Collaba" певец обнажил торс, чем порадовал женскую аудиторию.

На бис артист также исполнил свои известные хиты "Мышка виновен", "Ненавижу", "Стыцамен" и "Танец пингвина".

Как сообщал УНИАН, ранее Иван Дорн предстал в женском обличье и озадачил сеть.