Вера Брежнева показала свое умилительное детское фото
17:48, 01 июня 2018Общество
1132 0
"Самый главный способ защитить детей - любить их. Тогда они вырастают счастливыми людьми", - написала Брежнева.
Брежнева напомнила о необходимости любить детей / Скриншот instagram.com/ververa
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева показала подписчикам в Instagram свою детскую фотографию.
Читайте такжеВера Брежнева рухнула под сцену во время выступления в Москве (видео)
Снимок она опубликовала в честь Дня защиты детей, который отмечается 1 июня. "Самый главный способ защитить детей - любить их. Тогда они вырастают счастливыми людьми", - написала артистка.
Как сообщал УНИАН, ранее Брежнева надела прозрачный плащ и "засветила" грудь.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter