Вера Брежнева показала свое умилительное детское фото

17:48, 01 июня 2018
Общество
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Брежнева напомнила о необходимости любить детей / Скриншот instagram.com/ververa

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Снимок она опубликовала в честь Дня защиты детей, который отмечается 1 июня. "Самый главный способ защитить детей - любить их. Тогда они вырастают счастливыми людьми", - написала артистка.

Как сообщал УНИАН, ранее Брежнева надела прозрачный плащ и "засветила" грудь.

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Теги: #Вера Брежнева