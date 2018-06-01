День защиты детей 2018: украинские звезды записали трогательное видео

Ежегодно 1 июня в Украине и во всем мире отмечается Международный день защиты детей, который призван привлечь внимание к защите прав ребенка.

Известные украинцы прочитали стихотворение Лины Костенко "Мій перший вірш написаний в окопі" ко Дню защиты детей. Видео размещено на YouTube ДІТИ НЕОГОЛОШЕНОЇ ВІЙНИ К проекту присоединились народные артистки Украины Нина Матвиенко, Маричка Бурмака, Наталья Бучинская, заслуженная артистка Наталка Карпа, певицы Аня Добрыднева, Мила Нитич, музыкант и композитор Диля, группа "Авиатор", телеведущая Татьяна Гончарова, актер Виктор Андриенко, культурный деятель Влада Литовченко. Читайте также1276 новорожденных ежедневно, 106 тысяч детей в интернатах: самая важная статистика по Украине ко Дню защиты детей (видео) Как сообщал УНИАН, ежегодно 1 июня в Украине и во всем мире отмечается Международный день защиты детей, который призван привлечь внимание к защите прав ребенка.

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