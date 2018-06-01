Лобода поделилась забавным фото с дочкой
12:24, 01 июня 2018Общество
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Певица Лобода вновь порадовала поклонников новым фото.
На снимке Лобода с дочерью дурачатся / @lobodaofficial
Недавно родившая в США второго ребенка украинская певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками забавным фото со своей старшей дочерью.
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Снимок артистка разместила в Instagram. На нем дочь певицы Ева в очках. "Мой ребенок", - подписала кадр Светлана Лобода.
Ранее украинская певица Светлана Лобода показала первую фотографию новорожденной дочери. Роды проходили в Лос-Анджелесе. "Благодарю тебя за то, что сделал это чудо возможным ❤", - говорится в подписи певицы под снимком.
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