Лобода поделилась забавным фото с дочкой

12:24, 01 июня 2018
Общество
1858 0
На снимке Лобода с дочерью дурачатся / @lobodaofficial

Недавно родившая в США второго ребенка украинская певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками забавным фото со своей старшей дочерью.

Читайте такжеЛобода показала новорожденную дочь (фото)

Снимок артистка разместила в Instagram. На нем дочь певицы Ева в очках. "Мой ребенок", - подписала кадр Светлана Лобода.

Ранее украинская певица Светлана Лобода показала первую фотографию новорожденной дочери. Роды проходили в Лос-Анджелесе.  "Благодарю тебя за то, что сделал это чудо возможным ❤", - говорится в подписи певицы под снимком.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Светлана Лобода