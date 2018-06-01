Украинка приехала на российский детский песенный конкурс в оккупированный Крым (фото, видео)

На "Детской новой волне" выступит участница Голос.Дети.

Участница шоу Голос.Дети, 12-летняя украинка Ева Лепа отправилась на финал российского конкурса молодых исполнителей "Детская новая волна-2018", который пройдет в аннексированном Россией Крыму 31 мая и 1 июня.

На своей странице в соцсети певица поделилась фотографиями из оккупированной Ялты, передает Styler.

На сайте российского конкурса в разделе о конкурсантах опубликована информация о Еве:

Стоит отметить, что участники "Детской новой волны" получили поздравление от президента РФ Владимира Путина.

"Ваш замечательный проект объединил в солнечном Артеке большую творческую команду – признанных мэтров эстрадного искусства юных исполнителей из России и других стран, стал одним из наиболее востребованных и перспективных начинаний в сфере международного культурного, гуманитарного сотрудничества, а главное, подарил детям прекрасную возможность проявить свой талант, сделать шаг к вершинам музыкального Олимпа", - написал Путин.