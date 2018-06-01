Новая песня "Время и Стекло" в первые сутки вырвалась в топ трендов YouTube (видео)
09:57, 01 июня 2018Общество
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За 23 часа после опубликования клип собрал почти полтора миллиона просмотров.
Время и Стекло - Е,Бой
Клип на новую песню популярной украинской группы "Время и Стекло" менее, чем за сутки поднялся на вторую позицию в трендах YouTube.
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За 23 часа после опубликования клип собрал почти полтора миллиона просмотров.
Как сообщал УНИАН, популярная украинская группа "Время и Стекло" вчера выпустила клип на песню "Е, бой".
В клипе солисты группы Надя Дорофеева и Позитив предстают в ярких и оригинальных образах. Дорофеева появляется в образе русалки с длинными голубыми волосами.
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