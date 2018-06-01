Настя Каменских представила откровенное видео на песню "Тримай"

В комментариях фаны радуются, что Настя Каменских представила песню на украинском.

Популярная украинская певица Настя Каменских презентовала лирик-видео на песню "Тримай".

Запись, опубликованная на YouTube-канале звезды, вызвала восторг у фанатов. В этой видеоработе Настя Каменских предстала в очень откровенном образе.

Читайте такжеНастя Каменских "засветила" обручальное кольцо (фото)

О премьере сама певица написала в Instagram. "Состоялась премьера лирик-видео на песню "Тримай". Эта песня для меня очень личная, поэтому и лирик-видео получилось нежным и интимным... Думаю, каждая девушка узнает в этом видео себя. Когда мы влюблены, скрыть свои чувства и эмоции невозможно. Это очень трепетное и окрыляющее чувство, которое я желаю испытать каждому. Любите и будьте любимы!", - говорится в сообщении Каменских.

Ранее Настя Каменских порадовала поклонников оригинальными снимками. На фото певица позирует в розовой шубе и с розой в руках. Перед ней стоит микрофон, успыпанный стразами. На губах у певицы темная помада.