Настя Каменских представила откровенное видео на песню "Тримай"
Популярная украинская певица Настя Каменских презентовала лирик-видео на песню "Тримай".
Запись, опубликованная на YouTube-канале звезды, вызвала восторг у фанатов. В этой видеоработе Настя Каменских предстала в очень откровенном образе.
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О премьере сама певица написала в Instagram. "Состоялась премьера лирик-видео на песню "Тримай". Эта песня для меня очень личная, поэтому и лирик-видео получилось нежным и интимным... Думаю, каждая девушка узнает в этом видео себя. Когда мы влюблены, скрыть свои чувства и эмоции невозможно. Это очень трепетное и окрыляющее чувство, которое я желаю испытать каждому. Любите и будьте любимы!", - говорится в сообщении Каменских.
Ранее Настя Каменских порадовала поклонников оригинальными снимками. На фото певица позирует в розовой шубе и с розой в руках. Перед ней стоит микрофон, успыпанный стразами. На губах у певицы темная помада.
Состоялась премьера лирик-видео на песню #Тримай 😍 Эта песня для меня очень личная, поэтому и лирик-видео получилось нежным и интимным. За это большое спасибо @moi_sofism ❤️ Ты невероятно тонко прочувствовала меня и мои эмоции. Думаю, каждая девушка узнает в этом видео себя. Когда мы влюблены, скрыть свои чувства и эмоции невозможно. Это очень трепетное и окрыляющее чувство, которое я желаю испытать каждому. Любите и будьте любимы! P.S Большое спасибо всей команде, которая работала над этим лириком, и конечно же моей #nkteam @ilona_ku , @upintothesky , @pashkevych , @lan_ira , @mariia_samharadze , @vlasova____irina 😘 Ссылка на лирик-видео в профиле!👆🏼