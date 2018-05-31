Тина Кароль восхитила поклонников стритстайл-фото

Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась новым фото в соцсети.

Известная украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новым фото.

На снимке, опубликованном в Instagram, артистка переходит дорогу с кофе в руке. Она - в легком летнем наряде, верх которого - белый топ.

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Подписчики Тины Кароль за пару часов поставили пару десятков тысяч лайков и оставили в комментариях сотни комплиментов.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, Тина Кароль выпустила клип на песню "Мужчина моей мечты". В нежном видео певица воплощает идеал материнства — вся в белом она окружена детьми, и вместе с другими женщинами заботится о них: готовит, стирает, укладывает спать.