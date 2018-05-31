Съемки могли стать последними: Ани Лорак едва не погибла

12:52, 31 мая 2018
Общество
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Исполнительница выпустила видео на композицию "Сумасшедшая". Интересно, что во время съемок клипа Ани Лорак едва не погибла, передает ТСН.

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Когда работали над сценой, где исполнительница со спутником спускаются по серпантину на кабриолете, у машины отказали тормоза.

"Впереди обрыв, я успела лишь закрыть глаза и подумать: "Ну, все". Даже не поняла, каким чудом в результате удалось затормозить", - рассказывала певица.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в новом клипе украинской певицы Ани Лорак на песню "Сумасшедшая" увидели плагиат.

Пользователи в комментариях после просмотра клипа певицы на YouTube-канале пишут, что новая песня Ани Лорак напоминает трек Светланы Лободы.

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Теги: #клип#Ани Лорак