С бриллиантовым микрофоном и в розовой шубе: Настя Каменских порадовала фанатов снимком в стиле ретро

На снимке певица позирует в розовой шубе и с розой в руках.

Настя Каменских продолжает радовать поклонников оригинальными снимками.

В этот раз звезда опубликовала в Instagram фотографию в стиле ретро.

Читайте такжеВ новом клипе поющей в России Ани Лорак увидели плагиат (видео)

На снимке певица позирует в розовой шубе и с розой в руках. Перед ней стоит микрофон, успыпанный стразами. На губах у певицы темная помада.

Поклонники традиционно засыпали Каменских хвалебными комментариями.

Как сообщал УНИАН, украинскую певицу Настю Каменских в последнее время часто критикуют из-за изменений во внешности. Фанаты считают, что звезда постарела и переборщила с "уколами красоты" и прочими косметическими процедурами. Однако одно из последних фото певицы вызвало настоящий шквал комплиментов от поклонников.