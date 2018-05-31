С бриллиантовым микрофоном и в розовой шубе: Настя Каменских порадовала фанатов снимком в стиле ретро
12:47, 31 мая 2018Общество
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На снимке певица позирует в розовой шубе и с розой в руках.
Instagram Настя Каменских
Настя Каменских продолжает радовать поклонников оригинальными снимками.
В этот раз звезда опубликовала в Instagram фотографию в стиле ретро.
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На снимке певица позирует в розовой шубе и с розой в руках. Перед ней стоит микрофон, успыпанный стразами. На губах у певицы темная помада.
Поклонники традиционно засыпали Каменских хвалебными комментариями.
Как сообщал УНИАН, украинскую певицу Настю Каменских в последнее время часто критикуют из-за изменений во внешности. Фанаты считают, что звезда постарела и переборщила с "уколами красоты" и прочими косметическими процедурами. Однако одно из последних фото певицы вызвало настоящий шквал комплиментов от поклонников.
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