В новом клипе поющей в России Ани Лорак увидели плагиат (видео)

Пользователи в комментариях после просмотра клипа певицы на YouTube-канале пишут, что новая песня Ани Лорак напоминает трек Светланы Лободы.

В новом клипе украинской певицы, любительницы России Ани Лорак на песню "Сумасшедшая" увидели плагиат.

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Пользователи в комментариях после просмотра клипа певицы на YouTube-канале пишут, что новая песня Ани Лорак напоминает трек Светланы Лободы.

"Клип красивый. Лорак красивая, отлично все... но - это так скучно, ни какой идеи, песня обычная, напомнил чем-то Лободу - "Твои глаза". ... все всегда очень однообразно, хотелось бы какого то взрыва, ну вообщем она может лучше!", - пишет один из пользователей. "Пародия на клип Лободы "Твои глаза﻿", - отмечает другой. "Крутой клип, но такое ощущение что есть элементы из клипа Лободы «Твои глаза» наверно одна локация или один режиссёр!", - продолжают комментаторы.

Некоторые пользователи увидели в работе самоплагиат: "Клип похож на старые ее работы (там тоже заправка, машина с открытым верхом, море и постель). И в песне тоже банальщина, под конец тишина и громкое повторение припева".

Как сообщал УНИАН, свежее фото Ани Лорак раскритиковали в Instagram.