Популярная украинская группа "Время и Стекло" выпустила новый клип (видео)
10:10, 31 мая 2018Общество
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Надя Дорофеева появляется в клипе в образе русалки с длинными голубыми волосами.
Время и Стекло - Е,Бой
Популярная украинская группа "Время и Стекло" выпустила клип на песню "Е, бой". Всего за несколько минут видео посмотрели более тысячи фанатов.
Видео размещено на официальном канале группы на YouTube.
В клипе солисты группы Надя Дорофеева и Позитив предстают в ярких и оригинальных образах. Дорофеева появляется в образе русалки с длинными голубыми волосами.
Как сообщал УНИАН, тизер нового клипа Нади Дорофеевой за сутки вышел в тренды YouTube.
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