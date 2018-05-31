Популярная украинская группа "Время и Стекло" выпустила новый клип (видео)

10:10, 31 мая 2018
Общество
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Популярная украинская группа "Время и Стекло" выпустила клип на песню "Е, бой". Всего за несколько минут видео посмотрели более тысячи фанатов.

Видео размещено на официальном канале группы на YouTube. 

В клипе солисты группы Надя Дорофеева и Позитив предстают в ярких и оригинальных образах. Дорофеева появляется в образе русалки с длинными голубыми волосами. 

Как сообщал УНИАН, тизер нового клипа Нади Дорофеевой за сутки вышел в тренды YouTube

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Теги: #время и стекло#Надя Дорофеева