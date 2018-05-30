В "Репортерах без границ" возмущены инсценировкой убийства Бабченка

В организации считают спецоперацию манипуляцией.

В международной организации "Репортеры без границ" возмущены спецоперацией Службы безопасности с инсценировки убийства Аркадия Бабченка.

Об этом заявил генеральный секретарь организации Кристоф Делуар y Twitter, сообщает "Украинская правда".

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"RSF (фр. Reporters sans frontières – Репортеры без границ – ред.) выражает свое глубокое возмущение в связи с выявлением манипуляции Службы Безопасности Украины за их информационную войну. Это всегда очень опасно для стран играть с фактами и также с участием журналистов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вчера в полиции сообщили, что российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко был застрелен у дверей квартиры, в которой он жил.

Сегодня стало известно, что Бабченко живой: СБУ провела спецоперацию с максимальной защитой. В СБУ сообщили, что имеют доказательства того, что убийство журналиста заказали российские спецслужбы. Для этого был завербован гражданин Украины, который должен был найти исполнителя преступления. Организатор предложил совершить убийство АТОшнику, который в итоге стал сотрудничать с СБУ.

Организатора убийства задержали.