Соседи Бабченко не знают, что теперь делать с цветами у подъезда

18:46, 30 мая 2018
Общество
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Дома Бабченко ждут с цветами / Фото Катерина Лихогляд via Facebook

Об этом сообщила журналистка Катерина Лихогляд. "А шо с цветами теперь делать?", - растерянно спрашивают соседи. "Оставьте, - говорю: ему будет приятно", - написала она в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 30 мая был задержан организатор убийства Бабченко.

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Теги: #Аркадий Бабченко