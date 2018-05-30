Соседи Бабченко не знают, что теперь делать с цветами у подъезда
18:46, 30 мая 2018Общество
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Спецоперация СБУ сбила с толку многих, в частности - соседей Бабченко.
Дома Бабченко ждут с цветами / Фото Катерина Лихогляд via Facebook
После новости о том, что журналист Аркадий Бабченко живой, цветы около его подъезда вызывают у жильцов дома когнитивный диссонанс.
Об этом сообщила журналистка Катерина Лихогляд. "А шо с цветами теперь делать?", - растерянно спрашивают соседи. "Оставьте, - говорю: ему будет приятно", - написала она в Facebook.
Как сообщал УНИАН, 30 мая был задержан организатор убийства Бабченко.
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