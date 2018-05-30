Соседи Бабченко не знают, что теперь делать с цветами у подъезда

Спецоперация СБУ сбила с толку многих, в частности - соседей Бабченко.

После новости о том, что журналист Аркадий Бабченко живой, цветы около его подъезда вызывают у жильцов дома когнитивный диссонанс.

Об этом сообщила журналистка Катерина Лихогляд. "А шо с цветами теперь делать?", - растерянно спрашивают соседи. "Оставьте, - говорю: ему будет приятно", - написала она в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 30 мая был задержан организатор убийства Бабченко.