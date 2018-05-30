Голливудский актер приехал в Украину помолиться (видео)

Брат Алека Болдуина примет участие в национальном молитвенном завтраке.

Голливудский актер, брат Алека Болдуина Стивен Болдуин приехал в Украину.

Он прибыл в Киев, чтобы принять участие в национальном молитвенном завтраке Украины, который состоится завтра, 31 мая, передает ТСН.

Сегодня же во время пресс-конференции знаменитость рассказал, что в Украине он впервые и ему очень приятно, как его здесь приняли.

"Украина – очень особенная страна. Чувствуешь себя уютно, будто дома. Не каждая страна дает такие ощущения. Думаю, что это украинцы делают ее такой. Моя жена из Бразилии, и бразильцы они такие приветливые, такие дружеские, как по мне, украинцы – такие же", - сказал Болдуин.

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В комментарии журналисту Стивен поделился, знает ли он, что в Украине идет война.

"Моя миссия в Украине – духовная. Для меня важно, что Бог есть везде. В политике и конфликтах, как сейчас в вашей стране, легко сказать – те неправы, а эти правы, но трудно сказать – Бог и есть ответ. Я здесь, чтобы нести эту мысль", - ответил на это актер.

Признался Стивен, что молится за своего брата Алека, ибо тому уже 60, а у него только недавно родился пятый ребенок.

"Мой брат в очень неординарном положении теперь – ему 60 лет и он имеет четверых маленьких детей. Мы молимся за него. Неважно, насколько ты успешен, это всегда нелегко – иметь столько маленьких детей, но он хорошо справляется", - заметил Болдуин-младший.

Стивен признался, что ему никогда не приходилось завидовать более успешному и известному брату Алеку, потому что считает, у каждого из них свой путь.

"Нет, никогда. Смысл не в том, насколько ты известен, а за что именно ты стал известным. Я лучше выберу рай вместо Голливуда", - поделился Стивен.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, голливудский актер Алек Болдуин в пятый раз стал отцом. У 60-летней звезды и его 34-летней жены 17 мая родился сын.