Голос дрожал: Олег Винник на концерте в Тернополе заговорил о смерти мамы (видео)

Артист объяснил, почему в трагический день не отменил выступление.

Хотя я и не фанат но было супер #олегвинник #тернополь Сообщение, распространенный Tania Antoshchuk (@antoshchuktania) 29 Мая 2018 г. в 2:07 PDT

Украинский певец Олег Винник, который 28 мая потерял маму, во вторник, 29 мая, дал концерт в Тернополе.

Со сцены исполнитель обратился к зрителям и объяснил, почему не стал отменять это выступление в трагический для него день. Голос Олега дрожал, и он едва сдерживал слезы, передает ТСН.

Винник пояснил, что давая концерт, он тем самым выполнил волю своей мамы. Она взяла с него обещание, что сын никогда не отменит ни одного концерта.

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"Я знаю, за этот концерт меня будут многие осуждать. Я хочу сказать лишь одно. Я выполняю волю божью и просьбы своей матери. Буквально несколько дней назад я звонил своей матери, спросил, как дела. Она просто на несколько дней попала в больницу. Мать мне ответила, что: "Со мной все в порядке. Я знаю, мои дни уже подходят. Но ты должен пообещать, что ты будешь здоровым и будешь дарить людям радость, нести счастье и никогда не отменишь ни одного концерта", - сказал Олег со сцены.

Напомним, что мама Олега Винника Анна Яковлевна жила в селе на Черкасщине. Она длительное время болела и перенесла три инсульта. Несколько недель назад женщине исполнилось 80. К юбилею мамы Олег хотел дать концерт в родном селе, однако не успел.

Известно, что мама артиста умерла в больнице в понедельник, 28 мая. Сам Олег Винник в это время был далеко. У артиста в эти дни плотный гастрольный тур по Украине. Несмотря на трагическое известие, он не отменил запланированные концерты. Вчера Олег Винник пел в Тернополе, а свое выступление посвятил памяти мамы.