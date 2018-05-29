Сбежавшая в Россию скандальная украинская певица вернулась в Киев (фото)

Фотографию Повалий лайкнули более 4 тысяч подписчиков.

Сбежавшая в Россию скандальная украинская певица и экс-народный депутат от "Партии регионов" Таисия Повалий решила вернуться в Киев.

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На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, на котором она позирует в саду.

"Только вчера во второй половине дня прилетели домой, Слава Богу! Нет лучшего места на земле!", - подписала снимок Повалий.

Стоит отметить, что у артистки и ее мужа Игоря Лихуты в Киеве есть квартира и дом.

Как сообщали в соцсетях, сбежавшая в Россию Таисия Повалий участвовала в съемках скандального концерта украинского канала "Интер" ко Дню Победы.