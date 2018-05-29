Надежда Мейхер показала, как выглядит без макияжа (фото)
15:25, 29 мая 2018Общество
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Надежда Мейхер поделилась с поклонниками нежным фото.
Instagram Надежда Мейхер
Бывшая солистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер поделилась с поклонниками нежным фото.
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На черно-белом снимке, опубликованном в Instagram, певица позирует без макияжа.
Подписчики Мейхер не пожалели приятных слов для нее: "Надежда - красивейшая женщина!", "Вы замечательная! Шикарная красотка, добрая и секси", "Красавица, Надюша! Обожаю Вас за искренность и мудрость".
Как сообщал УНИАН, Надежда Мейхер стала блондинкой и показала грудь в откровенном платье. На свежем фото у Мейхер короткая стрижка и светлые волосы.
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