Надежда Мейхер показала, как выглядит без макияжа (фото)

Надежда Мейхер поделилась с поклонниками нежным фото.

Бывшая солистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер поделилась с поклонниками нежным фото.

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На черно-белом снимке, опубликованном в Instagram, певица позирует без макияжа.

Подписчики Мейхер не пожалели приятных слов для нее: "Надежда - красивейшая женщина!", "Вы замечательная! Шикарная красотка, добрая и секси", "Красавица, Надюша! Обожаю Вас за искренность и мудрость".

Как сообщал УНИАН, Надежда Мейхер стала блондинкой и показала грудь в откровенном платье. На свежем фото у Мейхер короткая стрижка и светлые волосы.