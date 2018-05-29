В семье популярного украинского артиста Олега Винника случилось горе

У Олега Винника умерла мама. Похороны пройдут в среду, 30 мая.

В семье популярного украинского певца Олега Винника случилось горе. На 81-м году ушла из жизни мама исполнителя Анна Яковлевна.

Печальную новость журналистам ТСН подтвердили односельчане, которые живут в Жашковском районе.

Земляки женщины также рассказали, что ее не стало вчера в больнице. Причину смерти односельчане называть отказались.

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Также стало известно, что в последние минуты жизни Олег Винник не смог быть рядом с мамой. Сегодня у артиста запланирован концерт в Ивано-Франковске.

Анна Яковлевна несколько недель назад отпраздновала юбилей – ей исполнилось 80 лет. К юбилею мамы Олег Винник хотел дать концерт в родном селе, однако этого так и не произошло.

"Такова жизнь. Она всегда смотрела на него по телевизору. Знала, что сын у нее звезда и радовалась за него", - сказали односельчане.

Они рассказали, что во дворе дома, где жила мама певца, только закончили класть тротуарную плитку. После завершения ремонта семья планировала отпраздновать юбилей Анны Яковлевны.

Ранее Винник прокомментировал свой отказ от выступлений в России. Артист заявил, что не понимает, как можно ехать в страну-агрессора, когда на Донбассе гибнут люди.