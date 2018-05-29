Надежда Мейхер стала блондинкой и показала грудь в откровенном платье (фото)
13:46, 29 мая 2018Общество
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На фото у Мейхер короткая стрижка и светлые волосы.
Певица позирует в откровенном платье с глубоким декольте, открывающим ее грудь / Instagram Надежда Мейхер
Бывшая солистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер поделилась с поклонниками свежим фото.
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На снимке, опубликованном в Instagram, певица позирует в откровенном платье с глубоким декольте, открывающим ее грудь.
Однако большее внимание поклонников привлекла новая прическа звезды. У Мейхер на фото короткая стрижка и светлые волосы. Судя по всему, артистка надела парик для съемок нового клипа.
Как сообщал УНИАН, Настя Каменских показала, как выглядит без макияжа. На фото Каменских позирует в домашнем халате и с пучком на голове.
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