Настя Каменских показала, как выглядит без макияжа (фото)

На фото Каменских позирует в домашнем халате и с пучком на голове.

Украинская певица Настю Каменских, которую в последнее время часто критикуют из-за изменений во внешности, поделилась снимком, где она без макияжа.

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Снимок она опубликовала в Stories в своем Instagram.

На фото Каменских позирует в домашнем халате и с пучком на голове.

Как сообщал УНИАН, последнее фото Насти Каменских вызвало настоящий шквал комплиментов от поклонников и собрало десятки тысяч "лайков".

"Очень хорошо здесь получилась!", "Тебе очень идёт с такой причёской", "Вау! выглядишь на 17!", "Ну, другое дело! Очень красиво! Настя похожа на прежнюю!", - рассыпались в комплиментах поклонники.