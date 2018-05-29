Настя Каменских показала, как выглядит без макияжа (фото)
13:06, 29 мая 2018Общество
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На фото Каменских позирует в домашнем халате и с пучком на голове.
Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настю Каменских, которую в последнее время часто критикуют из-за изменений во внешности, поделилась снимком, где она без макияжа.
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Снимок она опубликовала в Stories в своем Instagram.
На фото Каменских позирует в домашнем халате и с пучком на голове.
Как сообщал УНИАН, последнее фото Насти Каменских вызвало настоящий шквал комплиментов от поклонников и собрало десятки тысяч "лайков".
"Очень хорошо здесь получилась!", "Тебе очень идёт с такой причёской", "Вау! выглядишь на 17!", "Ну, другое дело! Очень красиво! Настя похожа на прежнюю!", - рассыпались в комплиментах поклонники.
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