Ведущую "Орла и решки" срочно госпитализировали (фото)

12:22, 29 мая 2018
Общество
2252
Тодоренко попала в больницу / фото instagram.com/reginatodorenko

Читайте такжеФото с клубничкой: ведущая "Орла и решки" снялась топлес

Об этом сама ведущая "Орла и решки" сообщила в своем Instagram. "А потом в почку постучал пиелонефрит. И теперь съемки, запланированные на ближайшие 2 дня, под угрозой срыва... Врачи заставили госпитализироваться", - говорится в сообщении Тодоренко.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, певица и ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко встречается с российским певцом, экс-участником дуэта Smash Владом Топаловым.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #больница#ведущая