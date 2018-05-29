Ведущую "Орла и решки" срочно госпитализировали (фото)

Регина Тодоренко также показала фотографию из больницы, в которую ее госпитализировали.

Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко попала в больницу из-за пиелонефрита.

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Об этом сама ведущая "Орла и решки" сообщила в своем Instagram. "А потом в почку постучал пиелонефрит. И теперь съемки, запланированные на ближайшие 2 дня, под угрозой срыва... Врачи заставили госпитализироваться", - говорится в сообщении Тодоренко.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, певица и ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко встречается с российским певцом, экс-участником дуэта Smash Владом Топаловым.