Новоиспеченная мама Светлана Лобода "сверкнула" грудью на фото
12:02, 29 мая 2018Общество
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На черно-белом фото, певица позирует у зеркала в наряде с глубоким декольте.
Певица замечательно выглядит чпустя всего несколько дней после родов / Instagram Светлана Лобода
Певица Светлана Лобода, которая 24 мая во второй раз стала мамой, поделилась пикантным снимком.
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На черно-белом фото, которое певица опубликовала в Instagram, она позирует у зеркала в наряде с глубоким декольте.
Поклонники певицы в комменатриях отметили, что она отлично выглядит спустя короткое время после родов.
Как сообщал УНИАН, певица Светлана Лобода официально подтвердила, что стала мамой во второй раз. На странице исполнительницы в Facebook появился пост, в котором сообщается, что Светлана родила вторую дочку. Девочка появилась на свет 24 мая, в Лос-Анджелесе в госпитале Сидарс Синай.
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