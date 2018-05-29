Новоиспеченная мама Светлана Лобода "сверкнула" грудью на фото

На черно-белом фото, певица позирует у зеркала в наряде с глубоким декольте.

Певица Светлана Лобода, которая 24 мая во второй раз стала мамой, поделилась пикантным снимком.

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На черно-белом фото, которое певица опубликовала в Instagram, она позирует у зеркала в наряде с глубоким декольте.

Поклонники певицы в комменатриях отметили, что она отлично выглядит спустя короткое время после родов.

Как сообщал УНИАН, певица Светлана Лобода официально подтвердила, что стала мамой во второй раз. На странице исполнительницы в Facebook появился пост, в котором сообщается, что Светлана родила вторую дочку. Девочка появилась на свет 24 мая, в Лос-Анджелесе в госпитале Сидарс Синай.