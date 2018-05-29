Лобода после родов поделилась пикантным фото
11:30, 29 мая 2018Общество
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В комментариях поклонники Лободы пишут, что она выглядит очень красиво.
Лобода похвасталась новым фото / instagram.com/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно родила вторую дочь, поделилась с поклонниками пикантным фото.
Снимок артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На нем Лобода позирует с обнаженной грудью.
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Откровенное фото украинской исполнительницы набрало более 105 тысяч лайков. В комментариях фаны певицы спрашивают, кто отец ребенка, и восхищаются внешностью артистки.
Ранее украинская певица Светлана Лобода показала первую фотографию новорожденной дочери. Роды проходили в Лос-Анджелесе.
"Благодарю тебя за то, что сделал это чудо возможным ❤", - говорится в подписи певицы под снимком.
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