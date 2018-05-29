Лобода после родов поделилась пикантным фото

В комментариях поклонники Лободы пишут, что она выглядит очень красиво.

Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно родила вторую дочь, поделилась с поклонниками пикантным фото.

Снимок артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На нем Лобода позирует с обнаженной грудью.

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Откровенное фото украинской исполнительницы набрало более 105 тысяч лайков. В комментариях фаны певицы спрашивают, кто отец ребенка, и восхищаются внешностью артистки.

Ранее украинская певица Светлана Лобода показала первую фотографию новорожденной дочери. Роды проходили в Лос-Анджелесе.

"Благодарю тебя за то, что сделал это чудо возможным ❤", - говорится в подписи певицы под снимком.