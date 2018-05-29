Настя Каменских "засветила" обручальное кольцо (фото)

На расспросы журналистов Cosmopolitan Настя Каменских ответила, что кольцо действительно обручальное.

На церемонии награждения лучших артистов по версии журнала Cosmopolitan Ukraine 31-летняя певица Настя Каменских появилась с роскошным кольцом на безымянном пальце.

Соответствующее фото появилось на Instagram-странице певицы. На нем она засветила не только свою награду.

Стоит отметить, что это же кольцо можно увидеть и на других фото артистки:

Еще с 2016 года ходят слухи, что возлюбленный артистки - ее экс-коллега по группе "Потап и Настя" Алексей Потапенко. Некоторые СМИ сообщали, что певец ради Каменских расстался с супругой Ириной Горовой. Однако артисты не комментируют личную жизнь.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в октябре прошлого года "Потап и Настя" сделали заявление относительно будущего дуэта. Украинские звезды записали обращение к фанатам, в котором объявили о творческой паузе.