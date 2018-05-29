"Моя мечта": поющая в РФ Ани Лорак похвасталась победой на российской премии (фото)
В эти выходные в России прошла церемония награждения музыкальной премии RU.TV. Традиционно на ней "засветились" и украинские исполнители.
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Давно поющая в РФ Ани Лорак даже получила награду в одной из номинаций. Ее концертное шоу "Дива" стало "Лучшим шоу года" в России.
"Счастлива, что шоу, над которым мы работали так долго, достучалось до ваших сердец. В этом году именно эта номинация на #премиярутв была особо важна для меня! Спасибо моим любимым зрителям, всем, кто голосовал! Я благодарю гениального режиссёра Олега Бондарчука за то, что помог осуществить мою мечту! Ты - лучший!", - написала Лорак в Instagram.
Отметим, что кроме нее, награду получил еще один украинский исполнитель Макс Барских в номинации "Лучший видеоклип".
#ШОУДИВА - лучшее шоу года! 🏆 Счастлива, что шоу, над которым мы работали так долго, достучалось до ваших сердец. ❤ В этом году именно эта номинация на #премиярутв была особо важна для меня! Спасибо моим любимым зрителям, всем, кто голосовал! 🙏🏻😘 Я благодарю гениального режиссёра @olegbodnarchuk за то, что помог осуществить мою мечту! Ты - лучший! ✨ Я посвящаю это шоу каждой женщине, каждой единственной и неповторимой, каждой Диве и Богине! ❤🙌🏻 Особое спасибо моему другу @fkirkorov за поддержку и веру! ❤️ Огромная благодарность моему директору @uspensky за терпение и выдержку. Спасибо Михаилу Кошевому за новое звучание.🙏🏽 Спасибо моей лучшей команде @art_sarancha, @katya_uspenskaya, @katerinanew1, @natfomi. Моим @asmekhina, @nazardidyk, @freedomballet_official, @li_litkovskaya. Спасибо @ru_tv. #премиярутв2018 #лучшеешоу #diva
Как сообщал УНИАН, свежее фото Ани Лорак раскритиковали в Instagram.