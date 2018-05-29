"Моя мечта": поющая в РФ Ани Лорак похвасталась победой на российской премии (фото)

09:43, 29 мая 2018
Общество
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Лорак "засветилась" на премии RU.TV / cosmo.ru

В эти выходные в России прошла церемония награждения музыкальной премии RU.TV. Традиционно на ней "засветились" и украинские исполнители. 

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Давно поющая в РФ Ани Лорак даже получила награду в одной из номинаций. Ее концертное шоу "Дива" стало "Лучшим шоу года" в России.

"Счастлива, что шоу, над которым мы работали так долго, достучалось до ваших сердец. В этом году именно эта номинация на #премиярутв была особо важна для меня! Спасибо моим любимым зрителям, всем, кто голосовал! Я благодарю гениального режиссёра Олега Бондарчука за то, что помог осуществить мою мечту! Ты - лучший!", - написала Лорак в Instagram.

Отметим, что кроме нее, награду получил еще один украинский исполнитель Макс Барских в номинации "Лучший видеоклип".

Как сообщал УНИАН, свежее фото Ани Лорак раскритиковали в Instagram.

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Теги: #Ани Лорак#певица Ани Лорак