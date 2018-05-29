Пикантный курьез: Даша Астафьева "засветила" грудь на концерте (видео)

Даже без обнаженной груди платье Астафьевой выглядело достаточно провокационным.

На одном из видео концерта "Лига звезд" пользователи сети смогли разглядеть не только новую прическу Даши Астафьевой, но и ее пикантные части тела.

Перформанс Даши Астафьевой привлек зрителей не столько исполнением ее песни "Спаси меня или убей" (хотя некоторые отметили сходство манеры пения Астафьевой и одиозной Ольги Бузовой), сколько грудью певицы, которая на несколько секунд показалась в глубоком декольте платья, передает "Телекритика".

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Интернет-пользователи не оставили этот мелкий инцидент без внимания и написали под видео комментарии с указанием точного времени, когда звезда Playboy случайно оголила бюст: 6 минут 25 секунд.

Отметим, что в начале выступления Астафьева была одета в длинный красный лаковый плащ, который позднее сняла, оставшись только в платье. Даже без оголенной груди оно выглядело достаточно провокационным: помимо глубокого декольте, оно было настолько коротким, что еле прикрывало ягодицы артистки.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, на днях певица и модель Даша Астафьева удивила поклонников тем, что кардинально сменила имидж и стала блондинкой.