Дуа Липа в Киеве: мировая звезда показала ролик с НСК "Олимпийский" (видео)

Сегодня у 22-летней певицы был день встречи с прессой.

Известная британская певица Дуа Липа прибыла в Украину, где примет участие в открытии финала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем".

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Сегодня у 22-летней певицы был день встречи с прессой. На мероприятие она надела яркое платье в горошек от украинского бренда MARIANNA SENCHINA. Известно, что с брендом Дуа начала сотрудничать еще давно, около двух лет назад.

Отметим, что Липа стала очень популярной довольно недавно. Сейчас ее клипы на YouTube собирают нереальное количество просмотров. Так, ее клип на песню "New rules" на YouTube собрал 1,2 миллиардов просмотров.

В 14 лет Дуа завела YouTube канала и начала делать каверы на песни Кристины Агилеры и Нелли Фуртадо. В 2015 году Липа начала работать над своим дебютным альбомом на лейбле Warner Bros. Records.