Как Зианджа: Иван Дорн предстал в женском обличье и озадачил сеть (фото)
15:57, 25 мая 2018Общество
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В комментариях певца сравнивают с певицей-трансгендером Зианджей.
Дорн предстал в странном образе / фото instagram.com/dorn_ivan
Украинский певец Иван Дорн озадачил своих поклонников странным фото в одной из соцсетей.
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Артист в своем Instagram опубликовал снимок, на котором он позирует в образе женщины с длинными светлыми волосами и в нестандартном фиолетовом костюме.
При этом сам Дорн якобы хотел этой фотографией обратить внимание на свои ноги, а именно на пальцы. "Настало время открыть секрет! У меня шесть пальцев на правой ноге!" – написал певец.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, Иван Дорн записал видеобращение, на котором пригласил всех желающих на концерт 1 июня в Киеве. Музыкант добавил, что место проведения выступления он сообщит за два часа до начала мероприятия.
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