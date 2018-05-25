Как Зианджа: Иван Дорн предстал в женском обличье и озадачил сеть (фото)

В комментариях певца сравнивают с певицей-трансгендером Зианджей.

Украинский певец Иван Дорн озадачил своих поклонников странным фото в одной из соцсетей.

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Артист в своем Instagram опубликовал снимок, на котором он позирует в образе женщины с длинными светлыми волосами и в нестандартном фиолетовом костюме.

При этом сам Дорн якобы хотел этой фотографией обратить внимание на свои ноги, а именно на пальцы. "Настало время открыть секрет! У меня шесть пальцев на правой ноге!" – написал певец.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, Иван Дорн записал видеобращение, на котором пригласил всех желающих на концерт 1 июня в Киеве. Музыкант добавил, что место проведения выступления он сообщит за два часа до начала мероприятия.