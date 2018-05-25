"Чего первым то Кобзон?": Приходько предложила сначала лишить званий украинских "артистов-предателей"

Украинская исполнительница сразу предложила план действий того, как кого и за что стоит лишить наград и званий.

Анастасия Приходько прокомментировала лишение украинский наград российского певца, который поддерживает "ДНР" и "ЛНР".

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Как ранее сообщалось, российского исполнителя Иосифа Кобзона лишили государственных наград Украины. Согласно указу президента Украины Петра Порошенко к Иосифу Кобзону применили ряд санкций. Со вчерашнего дня, российский артист не сможет:

Также, отдельная строка в указе сообщает о «лишении государственных наград Украины, других отличий» Кобзона.

Украинская певица и волонтер Анастасия Приходько прокомментировала санкции против российского артиста.

По мнению певицы, сначала стоит разобраться со «своими артистами-предателями».

«Все понимаю, но странно - чего первым то Кобзон? У нас тут своих предателей хватает. Давайте сначала разбираться с, так сказать, «нашими», а потом с теми...», - написала Анастасия в сети.

Также исполнительница сразу предложила план действий того, как кого и за что стоит лишить наград и званий.

«Предлагаю: начнем лишать званий здесь, тогда и меньше ездить будут! За концерты в РФ и на территории Крыма лишаем права на выступления в своем государстве, со снятием всех наград! И выступления на ТВ и радио! Потому что у нас идет война и мы, украинцы, не можем бить поклоны в Кремле никак. Распевая в том числе!», - предложила артистка.