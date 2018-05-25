Тина Кароль показала мужчину своей мечты в новом клипе (видео)

В новом клипе Тина Кароль вместе со своим балетом танцует в белых нарядах из весенне-летней коллекции украинского модного бренда The FLOW.

Тина Кароль выпустила клип на песню «Мужчина моей мечты». В нежном видео певица воплощает идеал материнства — вся в белом она окружена детьми, и вместе с другими женщинами заботится о них: готовит, стирает, укладывает спать.

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В новом клипе Тина Кароль вместе со своим балетом танцует в белых нарядах из весенне-летней коллекции украинского модного бренда The FLOW.

Поклонники неоднозначно оценили новую видеоработу украинской певицы:

"Это просто замечательно!!! Богиня"

"Какое красивое, позитивное видео и музыка ;-)﻿"

"Красиво, конечно, но это же копия одного из клипов Beyonce, из визуального альбома "Lemonade". А песня слишком похожа на песню Адель. Из-за этого язык не поворачивается назвать эту работу шедевром"