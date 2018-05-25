"Дякую за янгольські крила": Олег Винник публично признался в чувствах возлюбленной

Певец Олег Винник со сцены поблагодарил любимую.

Во время концерта "Золота Жар-птиця" популярный украинский певец Олег Винник приоткрыл завесу тайны и публично признался в чувствах своей возлюбленной.

"Любов моя, дякую за янгольські крила", - произнес со сцены Олег Винник, передает Viva.

Читайте также"Я от этого в шоке": Олег Винник рассказал, почему отказался выступать в России

Отметим, что за 44-летним Винником закрепилась репутация одного из самых скрытных артистов украинского шоу-бизнеса. Певец не раскрывает подробности своей личной жизни и не показывает возлюбленную, отчего поклонницы еще больше проявляют интерес к его личной жизни.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, поклонницы украинского певца Олега Винника, который недавно заявил, что мог бы стать президентом, уверяют, что голос артиста целебный, а дети засыпают под его песни.