Лобода показала новорожденную дочь (фото)

О рождении второго ребенка Лободы стало известно 24 мая.

Украинская певица Светлана Лобода показала первую фотографию новорожденной дочери.

Роды проходили в Лос-Анджелесе. Фотографией дочери Лобода поделилась со своими подписчиками в Instagram.

"Благодарю тебя за то, что сделал это чудо возможным ❤", - говорится в подписи певицы под снимком.

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Как сообщал УНИАН-Таблоид, 24 мая Светлана Лобода официально подтвердила, что стала мамой во второй раз.

Девочка появилась на свет 24 мая в Лос-Анджелесе в госпитале Сидарс Синай. Вес девочки 3 кг, рост - 48 см.

Отметим, что у певицы уже есть 7-летняя дочь Ева от отношений с танцором Андреем Царем. Кто же является отцом второго ребенка звезды, пока неизвестно.