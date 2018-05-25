Лобода показала новорожденную дочь (фото)
10:48, 25 мая 2018Общество
3374
О рождении второго ребенка Лободы стало известно 24 мая.
Лобода родила дочь / фото instagram.com/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода показала первую фотографию новорожденной дочери.
Роды проходили в Лос-Анджелесе. Фотографией дочери Лобода поделилась со своими подписчиками в Instagram.
"Благодарю тебя за то, что сделал это чудо возможным ❤", - говорится в подписи певицы под снимком.
Читайте такжеЛобода родила второго ребенка - СМИ
Как сообщал УНИАН-Таблоид, 24 мая Светлана Лобода официально подтвердила, что стала мамой во второй раз.
Девочка появилась на свет 24 мая в Лос-Анджелесе в госпитале Сидарс Синай. Вес девочки 3 кг, рост - 48 см.
Отметим, что у певицы уже есть 7-летняя дочь Ева от отношений с танцором Андреем Царем. Кто же является отцом второго ребенка звезды, пока неизвестно.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter