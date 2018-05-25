"Вернулась прежняя Настя": свежее фото Каменских покорило фанатов

Последнее фото Насти Каменских вызвало шквал комплиментов от поклонников.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 24 Май 2018 в 5:50 PDT

Украинскую певицу Настю Каменских в последнее время часто критикуют из-за изменений во внешности. Фанаты считают, что звезда постарела и переборщила с "уколами красоты" и прочими косметическими процедурами. Однако последнее фото певицы вызвало настоящий шквал комплиментов от поклонников.

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Снимок она опубликовала на странице в Instagram.

На фото Каменских позирует в обычных джинсах и голубой футболке. Звезда сделала интересную укладку и естественный макияж.

"Очень хорошо здесь получилась!", "Тебе очень идёт с такой причёской", "Вау! выглядишь на 17!", "Ну, другое дело! Очень красиво! Настя похожа на прежнюю!", - рассыпались в комплиментах поклонники.

Как сообщал УНИАН, Надя Дорофеева покорила сеть откровенным фото в купальнике. На снимке девушка позирует в черном купальнике с множеством разрезов.