Будет жарко: украинская певица оголила грудь в откровенной фотосессии

20:51, 24 мая 2018
Общество
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Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva)

Украинская певица, экс-солистка группы Nikita и звезда Playboy Даша Астафьева порадовала поклонников новой фотосессией.

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На новых снимках эпатажная звезда оголила грудь, прикрыв ее рукой. На теле она оставила минимум одежды.

"Вы просто восхитительны!", "Очень красиво!", "Роскошная", "Да, вы великолепны", - пишут в комментариях под фото подписчики певицы.

Ранее на опубликованных в Instagram снимках Астафьева позировала рядом с двумя темнокожими мужчинами. В комментариях предполагали, что певица готовит новый клип.

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Теги: #фото#Даша Астафьева