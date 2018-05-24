Будет жарко: украинская певица оголила грудь в откровенной фотосессии

Подписчикам певицы в соцсети понравились ее откровенные снимки.

Magic shots by dream team: #photo @nickyashika #assistant @anton_shatohin #mua @mogila_tatiana @mariya_akatova #outfit @valery_kovalska ; @noa_corsets #accessories @frolovheart @jamemme #hairstyle @sv_atelier Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 24 Тра 2018 р. о 5:03 PDT

Украинская певица, экс-солистка группы Nikita и звезда Playboy Даша Астафьева порадовала поклонников новой фотосессией.

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На новых снимках эпатажная звезда оголила грудь, прикрыв ее рукой. На теле она оставила минимум одежды.

"Вы просто восхитительны!", "Очень красиво!", "Роскошная", "Да, вы великолепны", - пишут в комментариях под фото подписчики певицы.

Ранее на опубликованных в Instagram снимках Астафьева позировала рядом с двумя темнокожими мужчинами. В комментариях предполагали, что певица готовит новый клип.