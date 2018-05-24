"Я от этого в шоке": Олег Винник рассказал, почему отказался выступать в России
Популярный украинский певец Олег Винник прокомментировал свой отказ от выступлений в России. Артист заявил, что не понимает, как можно ехать в страну-агрессор, когда на Донбассе погибают люди.
Об этом он рассказал в интервью журналу "Новое время".
Читайте такжеТизер нового клипа Нади Дорофеевой за сутки вышел в тренды YouTube
"Мне постоянно предлагают. Вот на днях приглашали в Ледовый дворец в Санкт - Петербурге выступить. Любые мои условия — только приезжай. Но я не понимаю, как можно ехать, когда погибают люди, когда столько боли. И коллег, которые там выступают, не понимаю. Я вообще от этого в шоке!, - заявил певец.
При этом он также отметил, что единственной его мечтой является мир в Украине.
"Я хочу, чтобы в нашей стране наступил мир. Всего остального я и так добьюсь", - ответил Винник на вопрос, о чем он мечтает.
Полное интервью читайте в журнале "Новое время".
Как сообщал УНИАН, поклонницы украинского певца Олега Винника, который недавно заявил, что мог бы стать президентом, уверяют, что голос артиста целебный, а дети засыпают под его песни.