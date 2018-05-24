"Я от этого в шоке": Олег Винник рассказал, почему отказался выступать в России

Олег Винник заявил, что единственной его мечтой является мир в Украине.

Популярный украинский певец Олег Винник прокомментировал свой отказ от выступлений в России. Артист заявил, что не понимает, как можно ехать в страну-агрессор, когда на Донбассе погибают люди.

Об этом он рассказал в интервью журналу "Новое время".

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"Мне постоянно предлагают. Вот на днях приглашали в Ледовый дворец в Санкт - Петербурге выступить. Любые мои условия — только приезжай. Но я не понимаю, как можно ехать, когда погибают люди, когда столько боли. И коллег, которые там выступают, не понимаю. Я вообще от этого в шоке!, - заявил певец.

При этом он также отметил, что единственной его мечтой является мир в Украине.

"Я хочу, чтобы в нашей стране наступил мир. Всего остального я и так добьюсь", - ответил Винник на вопрос, о чем он мечтает.

Полное интервью читайте в журнале "Новое время".

Как сообщал УНИАН, поклонницы украинского певца Олега Винника, который недавно заявил, что мог бы стать президентом, уверяют, что голос артиста целебный, а дети засыпают под его песни.