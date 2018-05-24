"С предателями разберутся": Приходько предрекла Козловскому нерадостное будущее из-за гастролей в РФ

Приходько, которая ранее резко прокомментировала снимок Козловского с Нелей Штепой, продолжает считать его предателем.

Анастасия Приходько, которая подает в суд за то, что ее использовали в политической рекламе Петра Порошенко, прокомментировала выступление Виталия Козловского в Москве.

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Свое мнение певица высказала в интервью "Цензор. НЕТ". Приходько, которая ранее резко прокомментировала снимок Козловского с Нелей Штепой, продолжает считать его предателем.

"А как тут не возмутиться? Почему звание "Заслуженный артист" могут носить и нормальные, порядочные люди, и те, кто ездят и показывают, как можно предавать свою Родину?", - возмутилась звезда.

Также певица высказалась по поводу объяснения самого Козловского, который якобы выступал в России по просьбе ветеранов.

"У нас все проблемы и происходят от таких показательных выступлений. Россия - это страна, которая напала на нас, через которую в Украине все проблемы, из-за которой у нас все беды. Мы похоронили 10 000 человек. Неужели это стоит того? Но у каждого, наверное, свой градус поведения и мера человечности. Я не знаю. Но неужели ни для кого не была показательна фотография с Нелей Штепой? Разве не были показательными его заявления о том, что он не знает, кто на кого напал? А тут он еще и на 9 мая в Москву едет. Странно, что георгиевской ленты еще у него не было. Поздравляем ветеранов? Но суть же не в ветеранах! Суть в стране", - отметила исполнительница.

Анастасия также добавила, что не понимает артистов, которые едут в Россию якобы ради поклонников.

"У меня тоже есть поклонники в России. Но как я могу себе это позволить? Я сама с собой потом жить не смогу. И это никогда ничем не исправишь. Будешь жить с этим до конца своих дней ", - сказала артистка.

"У Козловского уже во Львове отменили концерт. Все, он перечеркнул себе все. Война закончится - и с предателями еще будут разбираться", - подчеркнула певица.

Приходько считает, что теперь нужно не давать ему возможности выступать в Украине, потому что считает его пропагандистом.

"Козловский - лицо пропаганды. Я не удивлюсь, если он поедет в "ДНР" и тоже скажет, что надо поддержать кого-то. Мол, там же наши люди тоже ", - отметила Приходько.

Напомним, после скандального выступления в Москве на 9 мая концерты Козловского отменили во Львове, Киеве и Одессе. Также львовский облсовет требует лишить Козловского звания "Заслуженного артиста Украины".