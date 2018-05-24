Лобода родила: певица подтвердила, что стала мамой во второй раз

Лобода родила дочь - малышка появилась на свет в госпитале Сидарс Синай.

Певица Светлана Лобода официально подтвердила, что стала мамой во второй раз.

На странице исполнительницы в Facebook появился пост, в котором сообщается, что Светлана родила вторую дочку. Девочка появилась на свет сегодня, 24 мая, в Лос-Анджелесе в госпитале Сидарс Синай.

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"Вес девочки 3 кг, рост 48 см. Роды прошли легко", - уточняется в сообщении.

Отметим, что у певицы уже есть 7-летняя дочь Ева от отношений с танцором Андреем Царем. Кто же является отцом второго ребенка звезды, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что отцом будущего малыша является мировая знаменитость - лидер культовой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Однако сама певица эти слухи не подтверждала.