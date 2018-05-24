В Киеве певица Dua Lipa устроила фотосессию на "Олимпийском" перед выступлением на финале Лиги чемпионов (фото)

Певица исполнит один из своих самых известных хитов New Rules, поэтому приехала немного раньше к столице Украины. Звезда сделала первые фото со стадиона НСК "Олимпийский".

Британская певица Дуа Липа, которая выступит в Киеве перед финалом Лиги чемпионов, уже прибыла в столицу Украины и устроила фотосессию на стадионе НСК "Олимпийский".

Свои фотографии они выложила на собственной странице в Instagram. На стадионе, как известно, должно состояться решающее противостояние самого престижного клубного турнира Европы.

ФОТО: instagram.com/dualipa, shot by @pixielevinson

Певица исполнит один из своих самых известных хитов New Rules.

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Как известно, небольшими группами уже начали прибывать первые болельщики, гости и официальные делегации Лиги Чемпионов.