Популярная украинская группа "Время и Стекло" выпустила тизер нового клипа (видео)

20:18, 23 мая 2018
Общество
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Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Украинская группа "Время и Стекло", клипы которой собирают сотни миллионов просмотров на YouTube выпустила тизер к своему новому видео.

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Запись опубликована на официальном канале группы.

Новая песня коллектива называется "Е, Бой", и фанаты уже пророчат ей попадание в тренды YouTube. В коротком тизере появляются неизменные солисты группы Надя Дорофеева и Позитив.

Напомним, что предыдущая песня "Время и стекло" за несколько часов попала в тренды YouTube.

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Теги: #время и стекло#Надя Дорофеева