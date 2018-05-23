Популярная украинская группа "Время и Стекло" выпустила тизер нового клипа (видео)

Новая песня коллектива называется "Е, Бой", и фанаты уже пророчат ей попадание в тренды YouTube.

Soon @vremyaisteklo ... 🔥🔥🔥🔥 Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 23 Май 2018 в 8:59 PDT

Украинская группа "Время и Стекло", клипы которой собирают сотни миллионов просмотров на YouTube выпустила тизер к своему новому видео.

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Запись опубликована на официальном канале группы.

Новая песня коллектива называется "Е, Бой", и фанаты уже пророчат ей попадание в тренды YouTube. В коротком тизере появляются неизменные солисты группы Надя Дорофеева и Позитив.

Напомним, что предыдущая песня "Время и стекло" за несколько часов попала в тренды YouTube.