Популярная украинская группа "Время и Стекло" выпустила тизер нового клипа (видео)
20:18, 23 мая 2018Общество
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Новая песня коллектива называется "Е, Бой", и фанаты уже пророчат ей попадание в тренды YouTube.
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Украинская группа "Время и Стекло", клипы которой собирают сотни миллионов просмотров на YouTube выпустила тизер к своему новому видео.
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Запись опубликована на официальном канале группы.
Новая песня коллектива называется "Е, Бой", и фанаты уже пророчат ей попадание в тренды YouTube. В коротком тизере появляются неизменные солисты группы Надя Дорофеева и Позитив.
Напомним, что предыдущая песня "Время и стекло" за несколько часов попала в тренды YouTube.
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