Украинская звезда Playboy прокомментировала кардинальную смену имиджа (фото)

Астафьева, хоть и не стала блондинкой надолго, не боится стереотипов и шуток о блондинках.

Певица Даша Астафьева на днях поразила сменой имиджа. Она вышла на сцену с прямыми белокурыми волосами.

Позже артистка прокомментировала свое решение и заявила, что многие считают, что блондинки счастливее, передает "ТаблоID".

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"Я меняю имидж каждый день: вчера я была мамой, сегодня я – артист. Мне нравятся эксперименты с внешностью, потому что это всегда вызывает новые эмоции. Кстати, перекрасилась я всего за несколько часов до концерта "Лига звезд", – сказала Астафьева в интервью телеканалу "Украина".

Правда, Даша, скорее всего, не красила волосы, а надела парик. Потому что уже через несколько дней пришла на радиоэфир со своей привычной прической и цветом.

Тем не менее, Астафьева, хоть и не стала блондинкой надолго, не боится стереотипов и шуток о блондинках.

"Я как-то проводила опрос среди своих поклонников и большинство считают, что более счастливыми являются блондинки. И я думаю, что это связано не с цветом волос, а с теми эмоциями, которые вызывают блондинки. Они яркие, смешные, забавные, всегда привлекают внимание, в частности, и мужчин, и все равно ассоциируются с добром", – сказала Даша.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, Даша Астафьева кардинально сменила имидж. Из брюнетки знаменитость превратилась в не менее привлекательную блондинку. В таком образе Даша появилась на сцене концерта "Лига звезд".