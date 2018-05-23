"Угрожал и унижал": известного американского певца обвинили в изнасиловании 20-летней девушки

09:50, 23 мая 2018
Общество
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REUTERS

Об этом сообщает CNN. По данным телеканала, 20-летняя Фейт Роджерс подала иск к певцу в суд Манхэттена. Девушка обвиняет R. Kelly в сексуальном насилии и домогательствах.

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Как отмечается, Роджерс утверждает, что Келли склонял ее к интимной связи, угрожал и унижал ее. Она также заявила, что певец якобы заразил ее венерическим заболеванием.

При этом представители Келли пока никак не прокомментировали эти обвинения.

Ранее сообщалось, что суд признал американского актера Билла Косби виновным в сексуальных домогательствах.

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Теги: #сексуальные домогательства