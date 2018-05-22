Дочь Суркиса "засветила" в сети фото с "другом Путина" и российскими звездами

17:43, 22 мая 2018
Общество
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Дочь экс-президента Федерации футбола Украины Григория Суркиса Светлана на киевских мероприятиях в последнее время появляется редко.

Зато, как оказалось, в Москве она частенько тусуется в самых высоких кругах шоубиза, передает ТаблоID.

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Так, в Instagram Светланы куча фото с разных вечеринок российских звезд. Но особенно часто она видится с певицей Валерией и дизайнером Эммой Салимовой.

Также дочь Суркиса дружит с телеведущим Андреем Малаховым, у нее даже есть фото с голливудским другом и сторонником Путина – Стивеном Сигалом.

Ранее беременная украинская певица Светлана Лобода порадовала своих поклонников, опубликовав новые фото.

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Теги: #Путин#фото#Суркис#Стивен Сигал