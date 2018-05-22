Сбежавшая в РФ украинская певица показала фото в откровенном купальнике и "засветила" грудь
14:22, 22 мая 2018Общество
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Алина Гросу позирует в бассейне в откровенном черном купальнике.
Украинская певица Алина Гросу, уехавшая несколько лет назад строить карьеру в Россию поделилась с поклонниками откроыенными фото в купальнике.
Снимки певица опубликовала в своем Instagram.
На фото певица, позируя в бассейне, также "засветила" грудь.
Как сообщал УНИАН, ранее Алина Гросу похвасталась премией от российского глянцевого журнала Melon Rich. Гросу победила в номинации "Открытие года". Победу ей принесла песня "Хочу я баса".
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