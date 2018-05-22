Сбежавшая в РФ украинская певица показала фото в откровенном купальнике и "засветила" грудь

Алина Гросу позирует в бассейне в откровенном черном купальнике.

Украинская певица Алина Гросу, уехавшая несколько лет назад строить карьеру в Россию поделилась с поклонниками откроыенными фото в купальнике.

Снимки певица опубликовала в своем Instagram.

На фото певица, позируя в бассейне, также "засветила" грудь.

Как сообщал УНИАН, ранее Алина Гросу похвасталась премией от российского глянцевого журнала Melon Rich. Гросу победила в номинации "Открытие года". Победу ей принесла песня "Хочу я баса".