Сбежавшая в РФ украинская певица показала фото в откровенном купальнике и "засветила" грудь

14:22, 22 мая 2018
Общество
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Украинская певица Алина Гросу, уехавшая несколько лет назад строить карьеру в Россию поделилась с поклонниками откроыенными фото в купальнике.

Снимки певица опубликовала в своем Instagram.

На фото певица, позируя в бассейне, также "засветила" грудь.

Как сообщал УНИАН, ранее Алина Гросу похвасталась премией от российского глянцевого журнала Melon Rich. Гросу победила в номинации "Открытие года". Победу ей принесла песня "Хочу я баса". 

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Теги: #певица#Гросу в России