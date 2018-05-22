Украинская певица перепела легендарный хит в честь финала Лиги Чемпионов (видео)

Песню «Ти мій» признали хитом года в 1996-м, однако она и до сих пор находится в ежедневной ротации украинских радиостанций.

Певица Ирина Билык во время шоу на Радио Максимум перепела свой хит 1990-х годов «Ти мій» в честь финала Лиги Чемпионов, который пройдет уже в эту субботу, 26 мая, в Киеве.

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Отметим, что песню «Ти мий» признали хитом года в уже далеком 1996-м, однако она до сих пор находится в ежедневной ротации украинских радиостанций.

Напомним, специально к Международному дню борьбы с гомофобией и трансфобией Ирина Билык представила клип на песню «Не ховай очей».