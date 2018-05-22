Даша Астафьева кардинально сменила имидж и собралась в Россию (фото, видео)

Несколько фото украинская звезда в образе соблазнительной блондинки выставила в Instagram.

Даша Астафьева кардинально сменила имидж. Из жгучей брюнетки знаменитость превратилась в не менее соблазнительную блондинку. В таком образе Даша появилась на сцене концерта "Ліга зірок".

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Несколько снимков в обновленном имидже модель и певица разместила на своей страничке в Instagram.

Поклонники оценили изменения во внешности Даши, оставив множество комплиментов в комментариях к снимкам.

Астафьева опубликовала в соцсети анонс своего концерта в одном из клубов в Санкт-Петербурге. В своем видео певица пообещала гостям, что будет "очень жарко".