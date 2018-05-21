Melovin: повзрослел и понял, что на Евровидении есть место для политики

За кулисами концерта певец рассказал, остался ли он доволен конкурсом и какие выводы для себя сделал.

Впервые после участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» украинский представитель Melovin выступил на сцене масштабного шоу «Ліга зірок».

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За кулисами концерта певец рассказал, остался ли он доволен конкурсом и какие выводы для себя сделал, пишет "Главред".

В грандиозном шоу, посвященного главному футбольному событию Европы, Melovin исполнит свой хит Under The Ladder. В эксклюзивном интервью каналу «Украина» певец рассказал, какие выводы после участия в Евровидении он для себя сделал.

«Я максимально повзрослел и понял, что политике есть место на Евровидении, – признался Melovin. – При этом, я безумно доволен конкурсом. То количество меловинаторов, которые появились в Европе, то количество голосов и та поддержка – это просто невероятно».